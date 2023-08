Plug Power-Aktie: Bilanz und Marktreaktion nach Börsenschluss!

In der Aktie von Plug-Power hat sich charttechnisch vor einigen Handelstagen eine kleine M-Formation abgezeichnet, woraufhin der Kurs entsprechend fiel. Vor der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen zeigte sich eine leichte Abwärtsbewegung – die Anleger wurden zunehmend vorsichtiger. Eine bemerkenswerte Gegenreaktion war im Juni und Juli zu beobachten, als die Aktie deutlich zulegte. Durch diese Bewegungen sank der Wert des Papiers von einem Höchststand am 19. Juli bei 13,44 US-Dollar auf einen Schlusskurs am Mittwoch, dem 09. August bei 10,77 US-Dollar.

Es ist interessant festzustellen, dass die mittelfristig wirkende gleitende Durchschnittslinie – auch bekannt als die “50-Tage-Linie” – nahezu identisch liegt bei etwa 10,74 US-Dollar. Der Wert stand damit unmittelbar vor Veröffentlichung weiterer Daten an einer...