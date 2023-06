Plug Power-Aktie: B. Riley reduziert Kursziel!

Die Plug Power-Aktie verzeichnet weiterhin einen Abwärtstrend, ungeachtet eines temporären Anstiegs. B. Riley hat kürzlich sein Kauf-Rating bekräftigt, jedoch das Kursziel von 26 USD auf 18 USD reduziert.

Am Dienstag gab Plug Power bekannt, dass es Teil eines Konsortiums aus neun Unternehmen ist, welches von der Europäischen Kommission eine Förderung in Höhe von 21,80 Millionen Dollar für ein Offshore-Wasserstoffprojekt in der Nordsee erhalten hat.

Plug Power wird als Mitglied des Konsortiums ein 10-Megawatt-Protonen-Austauschmembran-Elektrolyseur-System entwickeln und liefern für den Standort vor dem Hafen von Ostende in Belgien.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz im kostenlosen Webinar! Erfahren Sie live über Ihre bahnbrechende Wasserstoff-Chance mit einem Potenzial von bis zu 507%! Hier können Sie sich anmelden: []....