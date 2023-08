Plug Power-Aktie: Auswirkungen auf dem Spiel?!

Am Freitag gelang Plug Power, einem US-Spezialisten für Wasserstoff und Brennstoffzellen, eine bemerkenswerte Leistung: Die Aktie des Unternehmens konnte an der Nasdaq tatsächlich einen leichten Zuwachs verzeichnen und schloss bei 8,64 US-Dollar. Im August zeigte die Aktie von Plug jedoch größtenteils nur eine Abwärtsbewegung. Ungeachtet des Enthusiasmus von CEO Andy Marsh und Analysten mit ihren spekulativen Kurszielen ist es unbestreitbar – im vergangenen Monat hat die Aktie um 30 Prozent nachgelassen. Ob sich dieses Bild durch einen anstehenden Termin am Mittwoch ändern wird, bleibt abzuwarten.

Plug Power lädt zur Besichtigung seiner Wasserstoffanlage ein

Wie Plug Power vor dem Wochenende bekannt gab, plant das Unternehmen für den 23. August 2023 in der Nähe seines Wasserstoffstandorts in Georgia einen Tag für Analysten....