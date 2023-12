Plug Power Aktie: Augen auf!

Die Plug Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -54,04 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses aufgewiesen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 5,58 USD unter dem aktuellen Kurs von 4,09 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine positive Stimmungsänderung hindeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Plug Power-Aktie eine Performance von -63,01 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -75,83 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Analysten haben die Plug Power-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 18,22 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 345,53 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.