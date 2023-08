Plug Power-Aktie: Auf der Suche nach neuen Perspektiven!

Am Anfang dieser Woche erlebte die Aktie von Plug Power einen erheblichen Aufschwung. Der positive Trend vom Montag verlängerte sich noch kurz in den Dienstag hinein, und so konnte sogar das Juli-Hoch von 12 Euro kurzzeitig erreicht und überschritten werden. Allerdings folgten daraufhin Gewinnmitnahmen, da der Wert an der US-Börse das dortige Juli-Hoch nicht übersteigen konnte – tatsächlich fehlten weitere Käufe. Auch die 200-Tage-Linie, welche bei einem Wert von 12,77 US-Dollar zu Wochenbeginn notiert wurde, konnte nur knapp überboten werden. Am Mittwoch kam es dann zu einer kleinen Lücke nach unten.

Zwei Hochpunkte in kurzer Zeit für die Plug-Power-Aktie

Im Zuge der neuesten Kursentwicklung sind nun zwei Spitzenwerte innerhalb eines kurzen Zeitraums entstanden – eine am 19. Juli mit einem Höchstwert von 13,44 US-Dollar und...