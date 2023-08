Plug-Power-Aktie: Anleger enttäuscht - Keine Gegenbewegung

Die Aktie von Plug-Power befindet sich erneut auf dem absteigenden Ast. Der Markt reagiert negativ auf die aktuelle Bilanzpräsentation. Selbst mehrere Handelstage nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen lässt eine Erholung des Kurses weiterhin auf sich warten, was einen eher pessimistischen Ausblick für die künftige Kursentwicklung nahelegt. Es mangelt offenbar an Kaufinteresse, welches den Verkaufsdruck ausgleichen könnte. Darüber hinaus hat sich ein sogenanntes Abwärts-Gap im Kursverlauf gebildet – gemäß einer ungeschriebenen Regel in der Chartanalyse: “Investiere entsprechend der Gap-Richtung”.

Ein solcher Kurssprung – sei es nun nach oben oder unten (das sogenannte ‘Gap’) – reflektiert entweder eine plötzliche Verbesserung oder Verschlechterung der Markterwartungen bezüglich eines bestimmten Wertpapiers. Sowohl...