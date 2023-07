Plug Power-Aktie: Analysten sehen hier erstaunliche Kursziele!

Plug Power verzeichnet weiterhin einen Aufschwung. Der US-amerikanische Aktientitel konnte am Dienstag eine nahezu 1%ige Steigerung verbuchen, was im Vergleich zu den Leistungen von Nel Asa in den letzten Wochen als beachtlich gilt. Nun hat auch Nel Asa seine Quartalszahlen vorgelegt und sorgt somit ebenfalls für positive Stimmung bei Plug Power.

Plug Power: Kurs steigt kontinuierlich!

Aktuell scheint der Kurs von Plug Power fast unaufhaltsam weiter zu steigen. In nur fünf Tagen sind die Notierungen um mehr als 14 % gestiegen. Erst kürzlich meldete das Unternehmen einen Vertrag über die Herstellung von 5 MW-Elektrolyseuren, ohne jedoch Angaben zu den wirtschaftlichen Auswirkungen zu machen.

In einem Unternehmenskonsortium erhielt Plug Power zuletzt eine Förderung der EU-Kommission in Höhe von 21,8 Millionen Euro. Dies zeigt,...