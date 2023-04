Plug Power Aktie: Analyse zum Tagesabschluss?

Plug Power Aktien haben am Dienstag um -3,5% an Wert verloren und befinden sich daher in einer schwachen Phase. Das Unternehmen hat das Vertrauen der Investoren und Analysten aufgrund von Ergebnisverzögerungen sowie unzureichenden Aufträgen aus dem Bereich der Energiewende verloren. Trotz einem Umsatz von 1,33 Milliarden US-Dollar wird Plug Power einen erneuten Verlust in Höhe von 435 Millionen US-Dollar verbuchen müssen, was den Markt negativ beeinflusst hat. Seit Januar diesen Jahres haben die Aktien über -27% an Wert verloren und innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten beträgt der Gesamtverlust sogar -60%. Die Quartalszahlen des Konkurrenten Nel Asa können möglicherweise eine Kehrtwende bewirken, doch es gibt keine klaren Anzeichen dafür.

