Plug Power-Aktie: Alarmstimmung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Bei den US-Amerikanern von Plug Power herrscht mittlerweile so etwas wie Alarmstimmung – jedenfalls so weit es die Börsen betrifft. -11,4 % standen am Freitag zu Buche. An einem einzigen Tag. Das kommt einer Ausverkaufsstimmung nahe. Wohin geht die Reise nun?

Plug Power: Schlimme Verluste

Die Verluste gelten als schlimm – denn dies ist schon einer der höchsten Verluste an einem Handelstag in den vergangenen Jahren. Der Titel ist damit auf dem Weg dazu, zu einer ähnlichen Talfahrt anzusetzen, wie auch Nel Asa oder ITM Power aus demselben Segment sie schon hinter sich haben.

Die Vorzeichen bleiben nun schlecht. Denn wesentliche neue Nachrichten gibt es für das Unternehmen nicht. Weder aus dem eigenen Haus noch aus den sonstigen Redaktionsstuben oder Research-Häusern (bis auf kleinere Bemerkungen oder neue Einschätzungen vor...