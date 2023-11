Plug Power-Aktie: Alarm in den USA

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power musste am Mittwoch einen weiteren herben Rücksetzer hinnehmen. Der Titel verlor gleich -3,5 % und landete auf dem niedrigsten Kurs der 20er Jahre. Es fehlt nicht viel, und die Untergrenzen in Höhe von 5 Euro werden auch noch getestet, so die Chartanalysten.

Problem für und von Plug Power ist es, dass das Unternehmen keine neuen Nachrichten an den Markt geben kann. Am 9.11. wird zudem das Quartalsergebnis vorgelegt. Das kann durchaus enttäuschend sein, so die Meinung von Analysten.

Plug Power: Oder setzen sich die Optimisten durch?

In sieben Tagen wissen alle mehr. Dennoch gibt es auch angesichts der fehlenden Nachricht nicht nur Pessimisten. Die Analysten, die Marketscreener zusammenfasst, sehen bei Plug Power derzeit ein enormes Kurspotenzial. Im Mittel heißt es aktuell, dass es um 150 % aufwärts gehen kann....