Plug Power-Aktie: Aha!

Plug Power setzt derzeit teils mehr Lebenszeichen als etwa das norwegische Konkurrenzunternehmen von Nel Asa. Plug Power konnte am Mittwoch zwar “nur” 5,7 % gewinnen, nachdem die Rallye am Vortag schneller voranging. Aber: Immerhin. Denn schon am Vortag gewannen die Amerikaner gleich 11 % dazu. Nun wird es brisant. Denn Plug Power kann sogar darauf hoffen, dass die Kursgewinne inhaltliche Gründe haben. Die ersten Anzeichen deuten darauf, es könne nun massiver nach oben gehen, jedenfalls ist dies die Hoffnung der Analysten von Plug Power.

Plug Power: Was für eine Aussage!

Immerhin hat die Citigroup ihre Aussage zur Aktie von Plug Power bekräftigt. Der Titel konnte eine Kaufempfehlung erhalten und wird damit erneut von einer recht prominenten Seite gestützt. Schon Tage zuvor meldete sich die JPMorgan. Die kam zum selben...