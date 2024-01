Plug Power-Aktie: 26,6 %

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

In einer Woche hat die Aktie von Plug Power einen Aufschlag um mehr als 26 % geschafft. Das ist an sich ein Hammer – denn Plug Power gilt an den Börsen nicht eben als Lieblingskind der Analysten und der Investoren. Innerhalb der vergangenen Wochen seit Jahresbeginn hat die Aktie immer noch ein Minus von mehr als -27 %. Das ist erstaunlich hoch.

Demnach rührt sich unter der Oberfläche für den Titel nun etwas. Die Aktie hat danach aktuell einen Lauf nach oben, der am Freitag mit dem kleinen Minus von -0,4 % auch nur mninimal unterbrochen worden ist. Die Aufwärtstendenz ist nicht zu übersehen.

Plug Power: Wie weit kann es gehen?

Die Amerikaner haben deshalb gewonnen, weil sie gute und spektakuläre Nachrichten bereit gehalten haben. Am Anfang der Woche wurde bekannt, dass Plug Power den Betrieb in Georgia für die Produktion von Wasserstoff aufnimmt. Es geht um die Menge von 15 Tonnen Wasserstoff – am Tag! Dies wiederum findet dann Kunden in verschiedenen Anwendungen, als Antrieb wie auch als Speicher- und Transportmedium nach der Transformation von anderen Energiequellen.

Nun hat zudem die US-Regierung in der Organisationseinheit des Energieministeriums den Daumen gehoben. Plug Power erhält ein Darlehen von 1,6 Mrd. Dollar. Das ist ein enormer Betrag, der ausdrücken kann oder vielleicht auch soll, dass die Regierung durchaus die Energiebranche fördern kann.

Am Ende hat Plug Power also der besseren Stimmung halber so deutlich zugelegt. Ob am Ende ein großer Durchbruch nach oben dauerhaft bevorsteht, ist indes noch offen. Chartanalysten verweisen darauf, der Wert würde aktuell gerade einmal die Untergrenze bei gut 3 Euro erobert und verteidigt haben.

Analysten aber erwarten laut der Daten von Marketscreener noch immer im Durchschnitt ein Plus von über 71 %. Die Aktie ist also stark!

