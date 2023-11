Plug Power: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist überdeutlich auf dem Weg nach unten. Die US-Amerikaner verloren am Freitag an den Aktienmärkten mehr als -40 %. Das ist ein Absturz, der zumindest in den vergangenen Jahren beispiellos ist. Typisch: Plug Power hat bei den Quartalszahlen mal wieder enttäuscht.

Die Strafe der Börsen ist aber außergewöhnlich. Sie ist darauf zurückzuführen, dass Plug Power sich – angeblich – sogar gefährdet sieht.

Plug Power: Das ist die Botschaft

Aus den Worten des CEO Andy Marsh wurde deutlich, dass sogar ein Unternehmensende nicht auszuschließen sei. Denn die Wasserstoff-Branche in den USA leide unter erheblichen Schwierigkeiten bei den Rahmenbedingungen. Plug Power sucht offenbar – vielleicht sogar händeringend – nach Geld. Solche Botschaften sind an den Börsen nicht willkommen. Der Abwärtstrend ist deshalb nun massiv...