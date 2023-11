Plug Power: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat zum Ende der Woche noch einmal mehr als 5,1 % aufgesattelt. Die Notierungen haben nun die Grenze von 6 Euro klar überwunden. Dies ist ein erster Schritt aus der deprimierenden Phase heraus, in die sich das Unternehmen an den Börsen begeben hatte. Das Plus der vergangenen fünf Tage liegt denn auch bei mehr als 10 %. Das ist durchaus beachtlich. Die Kurse sind dennoch weiterhin im Abwärtstrend. Nun kommt es in wenigen Tagen zum Showdown.

Plug Power: Die Zahlen sollen den Trend drehen

Sehr kühne Meinungen gehen davon aus, Plug Power könne antreten, um am 9.11. mit den Quartalszahlen eventuell die Stimmung nachhaltig zu ändern. Der Kurs könne drehen. Nur haben die bisherigen Erfahrungen mit Zahlen aus dem Hause von Plug Power genau diese Vorstellung nicht hinterlassen. Jahr für Jahr, Quartal für Quartal...