Plug Power: Abwarten?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es um die Plug Power Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Nach einem eher schlechten Start in die Woche ging es bei Plug Power zuletzt wieder etwas bergauf. Was war geschehen? Die Entwicklung! Bei der Plug Power Aktie begann die letzte Woche mit roten Vorzeichen und… Hier weiterlesen