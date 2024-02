Plug Power: Abgründe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Bei Plug Power tun sich langsam echte Abgründe auf. Dies mag überraschen, aber auch am Freitag vor dem Wochenende ging es für die Notierungen noch einmal mit dem Abschlag von -1,8 % weiter. Das ist für sich genommen noch kein hoher Verlust. Aber: Die Aktie hat damit mehrere negative Vorzeichen gesetzt.

So ist die Marke von 3 Euro wieder unterschritten. Dies ist eine klare charttechnische Untergrenze gewesen, die bis auf einen Einbruch am Ende des vergangenen Jahres auch gehalten hat. Nun befindet sich die Plug Power wieder in einem vollen Absturz.

Das zweite negative Vorzeichen ist der Umstand, dass die Plug Power damit bereits den fünften Verlusttag hintereinander schreibt. Die Notierungen waren erst am Donnerstag um mehr als -8 % nach unten durchgereicht worden. Zudem ging es am Mittwoch gleich um mehr als -9 % abwärts. Die Aktie ist aus rein charttechnischer wie auch aus statistischer Sicht schlicht wieder im Sturzflug und im klaren Abwärtstrend.

Plug Power: Das sind Vorboten

Nun stellt sich die Frage, was hier passiert ist. Vor kurzer Zeit hat Plug Power noch den Weg in Richtung von 5 Euro eingeschlagen. Den Weg konnte die Aktie nicht aufrecht erhalten. Die Aufwärtsentwicklung basierte auf einem Bericht zu einer Wasserstoff-Fabrikation in Georgia, bei der täglich 15 Tonnen Wasserstoff fabriziert würden. Der andere starke Punkt war die Kreditzusage durch das Energie-Ministerium für ein Darlehen über 1,6 Mrd. Dollar.

Finanzierungsprobleme sollten sich damit zunächst ad acta legen lassen. Das große Aber: Geschäfte macht Plug Power auch jetzt noch nicht in hinreichendem Maße. Was die Börsen befürchten werden: Am 7.3. soll Plug Power die Quartalszahlen vorlegen. Die werden wieder zu einer Belastungsprobe. Bislang enttäuschte Plug Power sehr oft – nun scheint die Börse Panik zu haben. Analysten scheinen dies als Einstiegskurs zu begreifen, wie andererseits bestimmte Daten zeigen!

