Plug Power: 3 auf einen Streich

Plug Power Inc. hat einen bedeutenden Schritt gemacht, indem es drei Vereinbarungen in Europa für seine Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff produzieren, abgeschlossen hat. Mit den Partnern Ardagh Glass Limmared AB, Hydro Havrand und der APEX-Gruppe sollen die Elektrolyseure erstmals in industriellen Anwendungen wie Glasproduktion, Aluminiumrecycling und Stahlherstellung eingesetzt werden. Laut Andy Marsh, CEO von Plug, unterstreichen diese Branchenneuheiten das Bestreben des Unternehmens, die grüne Wasserstoffwirtschaft auszubauen. Die neuen Verträge fallen in eine Zeit, in der die Europäische Union das ambitionierte Ziel verfolgt, bis 2030 jährlich 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren.

