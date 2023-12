Plover Bay Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Plover Bay-Aktie beträgt aktuell 52, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 64,38 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der RSIs für Plover Bay als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich hat Plover Bay in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance mit einer Überperformance von 7,57 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Plover Bay-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,3 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,99 HKD liegt, was einer Differenz von -13,48 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating aufgrund eines Unterschieds von -7,01 Prozent. Insgesamt wird die Plover Bay-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.