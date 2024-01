Plover Bay Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die Analyse von Aktienkursen umfasst harte Faktoren wie Bilanzdaten sowie weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Plover Bay untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Ebenso wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wurden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,25 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,97 HKD deutlich darunter liegt. Daher erhält Plover Bay in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,07 HKD, was einer Abweichung von -4,83 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Plover Bay auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 42,31 Punkte, was bedeutet, dass Plover Bay derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei einem Wert von 56. Somit wird Plover Bay in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Wer in die Aktie von Plover Bay investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 6,98 % einen Mehrertrag von 1,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".