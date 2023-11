Plover Bay Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Plover Bay liegt der RSI7 aktuell bei 52,38 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überkaufung, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 2,33 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,05 HKD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenrendite von Plover Bay liegt derzeit bei 6,98 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,61 %. Somit wird die Dividendenrendite als "Gut" eingestuft.