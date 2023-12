Plover Bay Aktie: Bloß aufpassen!

Derzeit wird die Aktie von Plover Bay anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Plover Bay zahlt. Dies ist 82 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Daher gilt die Aktie als unterbewertet und wird auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,31 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,42 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,16 HKD, was zu einem Abstand von -7,41 Prozent führt und somit ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Plover Bay mit einer Rendite von 1,77 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche übertrifft die Rendite mit 13,7 Prozent die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,93 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (58,62 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (63,01 Punkte) zeigen, dass die Plover Bay-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.