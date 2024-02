Plötzlich Dividendenaktie! Ist Meta Platforms jetzt interessant?

Ja, Meta Platforms (WKN: A1JWVX ) wird urplötzlich eine Dividendenaktie. Dass das Management-Team rund um Mark Zuckerberg auf Aktienrückkäufe setzt ist bekannt. Und zugegebenermaßen möchte das Management weitere 50 Mrd. US-Dollar in diese Form der Kapitalrückführungen schießen.

Aber das ist nicht alles. Meta Platforms wird auch eine Dividende bezahlen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrates sollen zukünftig 0,50 US-Dollar je Jahresviertel an die Investoren ausgezahlt werden. Das mag… zugegebenermaßen sehr wenig sein. Trotzdem können wir einmal überlegen: Was ist durch die neuen Ausschüttungen möglich?

Meta Platforms: Dividendenaktie mit (noch) geringer Dividende

Die derzeitigen 0,50 US-Dollar Dividende oder selbst annualisiert 2,00 US-Dollar pro Jahr entsprächen bei einem Aktienkurs von 460 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 0,43 %. Große Sprünge werden Einkommensinvestoren damit wohl nicht erzielen. Allerdings dürfen wir zwei Dinge nicht vergessen: Erstens, besteht die Möglichkeit, die Strategie bei den Kapitalrückführungen zu überdenken. Zweitens, könnte Meta Platforms mit weiterem Gewinnwachstum die Dividende je Aktie langfristig erhöhen. Sehen wir uns das ein wenig näher an.

Meta Platforms investiert zur Zeit weitere 50 Mrd. US-Dollar in Aktienrückkäufe. Der freie Cashflow lag im vierten Quartal des Jahres 2023 bei 11,5 Mrd. US-Dollar. Derzeit sind rund 2,6 Mrd. Aktien ausstehend, was bedeutet: Das Management investiert im Jahre 2024 voraussichtlich 5,2 Mrd. US-Dollar in die Dividende. Ein gewisser Wechsel hin zu Ausschüttungen erscheint denkbar. Vor allem, da die Bewertung der Aktie zuletzt stark gestiegen ist.

Aber selbst wenn Aktienrückkäufe eine Priorität bleiben: Meta Platforms besitzt die Möglichkeit, profitabel weiter zu wachsen. Selbst aus dem Stehgreif wären deutliche Effizienzsteigerungen möglich. Alleine im vierten Quartal hat Reality Labs (der Metaverse-Geschäftsbereich) zu einem operativen Verlust von 4,6 Mrd. US-Dollar geführt, im Gesamtjahr 2023 von mehr als 16 Mrd. US-Dollar. Oder anders gesagt: Alleine das operative Ergebnis könnte ohne diesen Effekt bei mehr als 62 Mrd. US-Dollar, anstatt bei 46 Mrd. US-Dollar liegen.

Wenn das Management aufhört, so viel Geld in das Metaverse zu investieren, wäre mehr Geld für Aktienrückkäufe möglich. Aber auch das organische Nutzerwachstum zwischen 3 % und 9 % (je nach Kennzahl) im vierten Quartal zeigt: Meta Platforms besitzt noch Möglichkeiten, weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen.

Perspektivisch könnte sich Meta Platforms daher eine deutlich höhere Dividende leisten. Gemessen an einem Ergebnis je Aktie von 14,87 US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 liegt das Ausschüttungsverhältnis bei einer Jahresdividende von 2,00 US-Dollar bei lediglich 13,4 %. Wenn wir das vierte Jahresviertel und ein Ergebnis je Aktie von 5,33 US-Dollar betrachten, läge das Ausschüttungsverhältnis sogar bei unter 10 %.

Mein Take: Dividendenwachstum möglich!

Dass Meta Platforms zu einer Dividendenaktie wird, ist daher überaus interessant. Wenn wir uns das operative Fundament ansehen, wäre Dividendenwachstum perspektivisch möglich. Insbesondere die teurer werdende Bewertung lädt dazu ein, vielleicht eher auf Dividenden, als auf konsequent voranschreitende Aktienrückkäufe zu setzen. Oder: Zumindest zu einer ausgeglicheneren Balance zwischen diesen beiden Optionen der Kapitalrückführungen.

Auch weiteres Gewinnwachstum ist möglich, das das Fundament für Dividendenwachstum bieten könnte. Bleiben wir daher gespannt, was das Management rund um Mark Zuckerberg sich noch einfallen lässt. Fest steht für mich gleichzeitig jedoch auch: Mit lediglich 0,50 US-Dollar Dividende im Vierteljahr werden wohl eher Großinvestoren ihre Freude haben.

Der Artikel Plötzlich Dividendenaktie! Ist Meta Platforms jetzt interessant? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der nächste Bullenmarkt steht in den Startlöchern!

Bist du bereit für den nächsten Bullenmarkt? Oder siehst du wieder einmal zu, wie andere Investoren in einer Aufwärtsphase die große Rendite einfahren und du weit hinter der Aktienperformance des Marktes zurückbleibst? Das muss nicht sein. Mit den Tipps und Tricks der Aktienwelt360 wirst du bestmöglich vom kommenden Aufschwung profitieren. Zudem verraten wir dir drei Aktien, von denen wir glauben: Sie werden im kommenden Bullenmarkt so richtig durchstarten!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.



Vincent besitzt Aktien von Meta Platforms. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Meta Platforms.

Aktienwelt360 2024