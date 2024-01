Pliant Therapeutics Inc Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmung der Anleger bei Pliant Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Nach Meinung von Analysten wird die Pliant Therapeutics-Aktie langfristig positiv bewertet. Von insgesamt sieben Bewertungen waren sieben gut und keine schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 46,83 USD, was eine potenzielle Performance von 169,78 Prozent bedeuten würde. Die Gesamteinschätzung der Analysten ist daher gut.

Die technische Analyse der Pliant Therapeutics-Aktie ergibt eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 17,36 USD lag, was einem Unterschied von -7,9 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Tage von 18,85 USD entspricht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Gesamteinstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Pliant Therapeutics-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz im Internet.