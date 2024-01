Pliant Therapeutics Inc Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen als neutral. Der RSI von Pliant Therapeutics liegt bei 29,53 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 27,37 und deutet ebenfalls auf eine "gute" Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung lautet daher "gut".

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Auswirkungen auf die Aktienkurse. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Pliant Therapeutics in den sozialen Medien überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung der Aktie als "schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 7 Gut- und keine Schlecht-Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "guten" Rating führt. Im letzten Monat gab es 1 Gut-Empfehlung und keine Schlecht-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 46,83 USD, was einer Empfehlung von "gut" entspricht, da die Aktie um 160,76 Prozent steigen könnte.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Pliant Therapeutics negativ sind, was zu einer Gesamteinstufung als "schlecht" führt.