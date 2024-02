Pliant Therapeutics Inc Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienwert als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert von Pliant Therapeutics liegt bei 43,29, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,42 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pliant Therapeutics eingestellt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Pliant Therapeutics daher eine „Gut“-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt ein „Gut“, da 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Pliant Therapeutics bei 46 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 176,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von „Gut“ basierend auf der Analystenuntersuchung.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Fall hat die Aktie von Pliant Therapeutics in den letzten Monaten nur eine schwache Diskussionsaktivität im Netz gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von „Schlecht“ für Pliant Therapeutics führt.