Plexus Aktie: Das war ja klar …

Der Stimmungs- und Buzz-Check für Plexus zeigt in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Anleger in den sozialen Medien sind weder besonders positiv noch negativ eingestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Plexus. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als neutral führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Plexus-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird. Auf längere Sicht von 25 Handelstagen betrachtet, zeigt sich jedoch eine neutrale Bewertung des RSI, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Plexus mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 11,96 Prozentpunkten in der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt die Analyse von Plexus ein neutrales bis schlechtes Rating in Bezug auf die Stimmung der Anleger, den Relative Strength Index und die Dividendenausschüttung.