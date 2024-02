Plexus Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Dividendenpolitik von Plexus wird von Analysten als schlecht bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -11298,05 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Plexus-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 63, was auf ein neutrales Rating hinweist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtanalyse der RSIs führt daher zu einer neutralen Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie von Plexus langfristig als gut ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 107 USD, was einem erwarteten Anstieg von 14,72 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Plexus war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt überwogen jedoch in den vergangenen Tagen die negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Plexus. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem neutralen Sentiment bewertet.