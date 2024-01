Plexus Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Plexus im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit vor allem mit den positiven Themen rund um Plexus, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Plexus aktuell bei 96,27 USD liegt, während die Aktie selbst auf 108,13 USD gestiegen ist. Dies führt zu einem Abstand von +12,32 Prozent zum GD200 und einer "Gut"-Bewertung. Der GD50 liegt bei 102,08 USD, was einer Distanz von +5,93 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Plexus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,81 Prozent, was einer Underperformance von -4,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Plexus mit einer Rendite von 14,26 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Zunahme negativer Kommentare über Plexus in den sozialen Medien in den letzten Wochen führte zu einem "Schlecht"-Rating des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.