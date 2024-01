Plexus Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "PICC Property and Casualty":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Aktuell weist der Plexus-RSI einen Wert von 10,53 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 50,52, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse ergibt für die Plexus-Aktie einen Durchschnitt von 10,33 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21 GBP, was einem Unterschied von +103,29 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 20,57 GBP, was einer ähnlichen Höhe wie dem letzten Schlusskurs (+2,09 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für Plexus wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" zeigt sich, dass Plexus mit einer Rendite von 1105,41 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Rendite von -12,02 Prozent in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche liegt. Diese sehr positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.