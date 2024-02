Plexus Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

In den letzten Wochen konnte bei Plexus eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiver über das Unternehmen diskutieren. Daher erhält Plexus in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Auf der anderen Seite gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Plexus derzeit unter dem Branchendurchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Aktie von Plexus erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,94 Prozent, was im Vergleich zu Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") 578,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Plexus zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält Plexus daher gute Bewertungen für das Stimmungsbild, die Aufmerksamkeit, und das Anleger-Sentiment, während die Dividendenpolitik und die Aktienkursentwicklung neutral bis schlecht bewertet werden.