Plexus Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse von Plexus zeigt gemischte Bewertungen auf. Der 200-Tage-Durchschnitt deutet auf eine positive Entwicklung hin, da der aktuelle Schlusskurs von 104,03 USD um 7,67 Prozent über dem Durchschnitt von 96,62 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu zeigt der 50-Tage-Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 104,07 USD eine Abweichung von nur -0,04 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Plexus basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Analystenbewertungen für Plexus sind ebenfalls gemischt. Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten setzt sich die durchschnittliche Bewertung aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kursprognose von 96,5 USD deutet auf ein Abwärtspotential von -7,24 Prozent hin, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Plexus zeigt ebenfalls gemischte Signale. Mit einem RSI von 81,06 wird die Situation als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen wird der RSI25 mit einem Wert von 49 als "Neutral" eingestuft, da er weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält Plexus daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Plexus als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,31 insgesamt 60 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 45,99. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".