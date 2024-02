Plexian AB Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) der Plexian-Aktie liegt derzeit bei 14,72 und signalisiert damit eine überverkaufte Situation. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Plexian-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Plexian-Aktie mit einem Kurs von 0,154 SEK derzeit -14,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -35,83 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Plexian-Aktie zu einer neutralen Einschätzung führen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Plexian eingestellt. Negative Themen dominierten die Diskussion an einem Tag, während an sechs Tagen eine eher neutrale Einstellung zu beobachten war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln ebenfalls eine vornehmlich neutrale Stimmung wider. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Plexian daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.