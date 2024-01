Plenum Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Plenum":

Die Plenum befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,43 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,65 EUR) um +3,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 6,42 EUR, was einer Abweichung von +3,58 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) ist die Plenum aus fundamentaler Sicht unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,03, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,79 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analyse von Plenum auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Plenum in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche ergab sich in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,6 Prozent für Plenum. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,83 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Plenum 2,66 Prozent über dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.