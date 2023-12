Plenum Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Plenum":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Plenum als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Plenum-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 85,71, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt dieses aktuell 9,03 und liegt mit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 69. Demzufolge ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann Plenum über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität der Aktie, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Plenum in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Plenum im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,82 % aus, somit 20,06 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 22,88 %. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".