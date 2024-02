Plenum Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Plenum-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,58 EUR erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 6,7 EUR (+1,82 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,66 EUR zeigt mit einem Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (+0,6 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der Charttechnik an. Somit erhält die Plenum-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite der Plenum-Aktie beträgt 2,94 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 20,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 23,85) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielte die Plenum-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche stiegen im Durchschnitt um 5,75 Prozent, was einer Outperformance von +17,92 Prozent für Plenum entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,29 Prozent im letzten Jahr, wobei Plenum 21,39 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Plenum in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es bei Plenum in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Plenum in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Plenum daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der oben genannten Kriterien.