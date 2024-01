Plenum Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Plenum liegt der RSI bei 60, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 42,47, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Plenum beträgt derzeit 2,82 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 23,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs verwendet, um die Aktie zu bewerten. Der GD200 liegt bei 6,47 EUR, während der Kurs der Aktie bei 6,9 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Einstufung als "Gut". Der GD50 beträgt 6,51 EUR, was einer Abweichung von +5,99 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild rund um die Aktie von Plenum. Die überwiegend neutralen Themen führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" bezogen auf die Anlegerstimmung.