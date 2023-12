Plenum Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Plenum":

Plenum Aktie: Aktuelle Analyse und Einschätzung

Die Plenum Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,82 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (22,87 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 20,06 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine wesentliche Veränderung in der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Plenum daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von 10,6 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite jedoch um 0,72 Prozent darunter. Aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird Plenum in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Plenum-Aktie eine Bewertung als "überverkauft" mit einem Wert von 10 für den RSI der letzten 7 Tage. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird hingegen eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da hier weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse, dass die Plenum Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, wobei sich insgesamt eine tendenziell positive Entwicklung abzeichnet.