Plenum Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Plenum wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Plenum.

Der Relative Strength Index (RSI) der Plenum steht derzeit bei 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 69 eine neutrale Situation an.

Die Dividendenrendite von Plenum beträgt 2,82 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was über dem Mittelwert (0,24) für diese Aktie liegt. Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Plenum eine Performance von 10,6 Prozent, was eine Outperformance von +4,81 Prozent im Branchenvergleich für Unternehmen aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Plenum mit einer Überperformance von 10,01 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.