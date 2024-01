Plejd AB Aktie: Das kann keiner glauben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Plejd beträgt derzeit 1,41, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 31 liegt. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 73,53 Punkte, was darauf hindeutet, dass Plejd momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 27,6, was darauf hindeutet, dass Plejd hier überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird Plejd in dieser Analyse als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität über Plejd zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Plejd zeigt kaum Änderungen und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit wird der Aktie von Plejd bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

In Bezug auf die Dividende liegt Plejd mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (3,15 %). Die niedrigere Ausschüttung führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Vergleich zur Branche.