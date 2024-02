Plejd AB Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Plejd-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt derzeit 13,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +14,41 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Plejd derzeit bei 1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Gut".

Die Diskussionen und Stimmungen im Internet können ebenfalls Einfluss auf Aktien haben. In Bezug auf Plejd wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Plejd-Aktie weist einen Wert von 58 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.