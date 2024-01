Plejd AB Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Plejd-Aktie wird derzeit mit einer neutralen Bewertung für ihre Dividendenrendite und ihre technische Analyse bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs um -1,73 Prozent vom 200-Tage-Durchschnitt ab, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt um 24,27 Prozent über diesem Wert, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Plejd-Aktie überverkauft ist, sowohl auf dem 7-Tage- als auch auf dem 25-Tage-RSI. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Plejd-Aktie ebenfalls neutral bewertet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird als neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Plejd-Aktie also sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse und das Sentiment im Internet eine neutrale Bewertung.