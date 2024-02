Plejd AB Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Dividendenrendite von Plejd liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Plejd war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Plejd liegt bei 25,29, was zu einer Bewertung als "Gut" führt, während der RSI25 bei 45,65 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Plejd beträgt derzeit 1,55, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Plejd in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.