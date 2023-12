Plejd AB Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Plejd-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 79, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,17, was darauf hinweist, dass Plejd weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Plejd ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite der Plejd-Aktie bei 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 3,27 Prozentpunkten. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Plejd einen Wert von 1 auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 33,09) eine Unterbewertung darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält Plejd daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Plejd-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,51 EUR um -25,98 Prozent vom aktuellen Kurs (11,48 EUR) abweicht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 11,74 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von -2,21 Prozent ist. Dadurch ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Plejd-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

