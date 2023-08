Please find below the revised titles:

Nikola hat am Dienstag an den Finanzmärkten beeindruckend abgeschnitten. Der LKW-Hersteller aus den USA konnte einen Gewinn von mehr als 6% verzeichnen, was die Aktie auf neue Zwischenhochs hob. Es wird gemutmaßt, dass dies durch eine kürzlich eingegangene Verkaufsmeldung begründet sein könnte. Diese positive Nachricht trifft auf eine allgemein gute Stimmung im Markt. Die Frage bleibt offen, wie gut Nikola das nächste Ereignis überstehen wird.

Nikola: Dieses Event steht bevor

Ende Juli konnten die Amerikaner vermelden, dass sie 13 emissionsfreie Lastwagen an ein Tochterunternehmen der J.B. Hunt Transport Services (JBHT) verkauft haben. Das Geschäft scheint vielversprechend zu sein und lässt sich jedoch nicht genau bewerten, da die finanziellen Details unbekannt sind. Bereits im August soll mit der Auslieferung begonnen...