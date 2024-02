Pldt Inc Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Pldt Inc beträgt das aktuelle KGV 25, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" mit einem durchschnittlichen KGV von 34 als unterbewertet betrachtet werden kann. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anlegerstimmung gegenüber Pldt Inc war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Pldt Inc mit einer Ausschüttung von 7,41 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7,75 % für Drahtlose Telekommunikationsdienste. Daher wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Neutral" angesehen.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance erzielte Pldt Inc in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,62 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -4,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,84 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Telekommunikationsdienste"-Sektors, der eine Rendite von -11,91 Prozent verzeichnete, lag Pldt Inc sogar um 15,53 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.