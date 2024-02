Pldt Inc Aktie: Das ist die Höhe!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pldt Inc auf 25 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 25,29 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 30 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche für drahtlose Telekommunikationsdienste, der derzeit bei 36 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf der Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Pldt Inc eine Performance von 3,62 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Branche für drahtlose Telekommunikationsdienste im Durchschnitt um 3,33 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,28 Prozent im Branchenvergleich für Pldt Inc. Der Sektor "Telekommunikationsdienste" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -12,02 Prozent, wobei Pldt Inc um 15,63 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird der Titel in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Pldt Inc. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Pldt Inc wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Gut".