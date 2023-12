Pldt Inc Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Pldt Inc wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Drahtlose Telekommunikationsdienste) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 24,91, was einem Abstand von 27 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,06 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt die Rendite von Pldt Inc mit -9,49 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 86,86 Prozent, während Pldt Inc lediglich 96,35 Prozent erzielte. Infolgedessen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Pldt Inc ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Pldt Inc-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.