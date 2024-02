Pldt Inc Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Pldt Inc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,36 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +3,09 Prozent zum letzten Schlusskurs von 23,05 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 23 USD, was einem Unterschied von +0,22 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pldt Inc liegt bei 61,19, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Drahtlose Telekommunikationsdienste) wird die Pldt Inc als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,29 liegt, was einen Abstand von 28 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,99 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wird deutlich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für die Pldt Inc daher in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".