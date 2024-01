Pldt Inc Aktie: Anleger aufgepasst!

Pldt Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,41 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,97 Prozent. In der Kategorie "Drahtlose Telekommunikationsdienste" erhält die Pldt Inc-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pldt Inc mit einem Wert von 25,29 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 34,19. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Pldt Inc-Aktie einen Wert von 64,52, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Pldt Inc-Aktie eine Einstufung von "Neutral", da der Aktienkurs selbst einen Abstand von +3,53 Prozent aufgebaut hat. Gleichzeitig zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) eine Differenz von +1,31 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Pldt Inc-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, der fundamentalen Analyse, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.