Plby Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der Plby-Aktie zeigt, dass der Kurs von 1,26 USD derzeit um +77,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -1,56 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Plby-Aktie können auch über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und bewertet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Plby in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten liegen für Plby 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Plby vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 3 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,26 USD) könnte die Aktie damit um 138,1 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und bewertet die Dynamik eines Aktienkurses. Der Plby-RSI liegt bei 29,79, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 26,76, woraus sich ebenfalls eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Gut".